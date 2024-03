Papa Francisco faz apelo contra a 'lógica das armas' na mensagem de Páscoa

Diante de quase 60.000 fiéis, o jesuíta argentino, de 87 anos, mencionou vários países, tanto no Oriente Médio (Líbano, Síria) como da África (Sudão, Moçambique e República Democrática do Congo), passando por Haiti e Mianmar. Também mencionou as "conversações" entre Armênia e Azerbaijão.

O papa reiterou o pedido de libertação dos reféns israelense e de um cessar-fogo imediato em Gaza, no momento em que começa uma nova série de negociações para uma trégua entre Israel e Hamas.

Também pediu um "troca geral de todos os prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia", países em guerra desde fevereiro de 2022, quando Moscou invadiu a ex-república soviética.

Francisco também fez um apelo às pessoas com "responsabilidade política a não pouparem esforços no combate ao flagelo do tráfico humano, trabalhando incansavelmente para desmantelar suas redes de exploração e trazer liberdade àqueles que são suas vítimas".

