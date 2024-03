Rei Charles III comparece à igreja para cerimônia da Páscoa

O rei Charles III compareceu na manhã de domingo (31) à capela de São Jorge do Castelo de Windsor para acompanhar a tradicional cerimônia religiosa da Páscoa, em sua aparição pública mais importante desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer, há dois meses, uma imagem tranquilizadora para o Reino Unido.

O monarca, de 75 anos, estava sorridente e acenou para diversas pessoas ao descer do carro com sua esposa, a rainha Camilla, diante do templo religioso, que fica quase 40 quilômetros ao oeste de Londres.

O casal saiu do templo uma hora depois e cumprimentou o público. Camilla recebeu um buquê de flores. Pouco depois, os monarcas entraram no Bentley real e deixaram o local.