Sinner bate Dimitrov e é campeão do Masters 1000 de Miami

"Estou muito feliz de poder levantar o troféu desta vez. É um dos grandes torneios e estou muito grato. Este lugar é especial", comemorou Sinner, que finalmente venceu em Miami, depois de chegar à final em 2021 e 2023.

Com o título deste domingo, Sinner passará a ser o número 2 do mundo no próximo ranking da ATP, que será publicado nesta segunda-feira, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz.

O italiano de 22 anos chegou à final como grande favorito após uma campanha brilhante em Miami. Passado o susto do primeiro set perdido para o holandês Griekspoor na terceira rodada, foi crescendo até atropelar o russo Daniil Medvedev na semifinal (6-1, 6-2).

Na final, teve pela frente um Dimitrov renascido, que Sinner já tinha vencido em seus últimos dois jogos no ano massado, em Miami e Pequim. O búlgaro, um dos únicos tenistas no circuito com backhand de uma mão, vive sua segunda juventude aos 32 anos.

As comparações com o mito Roger Federer e a sensação de que nunca conseguia corresponder às enormes expectativas geradas por seu talento ficaram para trás.

Na Flórida, Dimitrov beirou a perfeição em alguns jogos, como na vitória sobre Alcaraz nas quartas de final (6-2 e 6-4).