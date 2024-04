Atletas paralímpicos e técnicos ortoprotésicos, um trabalho em equipe

Essa individualização do trabalho faz com que o contato entre o atleta e o ortopedista tenha que ser fluido, do desempenho técnico às competições, passando pelos testes realizados nos treinos.

- "Adaptação" -

"Venho com uma ideia, mas não sou eu quem a concebe. Juntos conseguimos encontrar a solução para poder andar de bicicleta", explica Baele, que destaca o papel central que a prótese tem em seu desempenho.

Essa importância foi logo percebida também por Dimitri Pavadé, vice-campeão paralímpico de salto em distância em Tóquio. Após ter a perna direita amputada em 2008 em um acidente, decidiu se formar na fabricação de próteses e a partir daí passou a competir no paratletismo.

Ele agora possui cinco próteses diferentes, dependendo das modalidades que pratica. São fruto da colaboração com o ortopedista Nicolas Ottmann, responsável por seu acompanhamento há três anos.

Há uma palavra que Ottmann considera fundamental para o sucesso: "Adaptação".