Biden vai à missa enquanto Trump vende bíblias e se compara a Jesus na Páscoa

- Ovos da discórdia -

"É perturbador e insultante ver que a Casa Branca de Joe Biden proibiu as crianças de fazerem desenhos com temas religiosos nos ovos", atacou Leavitt.

Elizabeth Alexander, diretora de comunicação de Jill Biden, respondeu que as instruções para decorar os ovos de Páscoa não mudaram em 45 anos.

Ficou claro que qualquer trégua na campanha eleitoral durante a Páscoa é ilusória.

Donald Trump publicou durante o fim de semana uma enxurrada de mensagens mordazes, às vezes escritas em maiúsculas, como é seu costume, dirigidas aos seus destinatários habituais, incluindo o procurador especial Jack Smith encarregado de investigar sua suposta tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020.

- Bíblias a 60 dólares -

Por outro lado, Biden marcou a festividade mais importante do cristianismo, que comemora a ressurreição de Jesus de acordo com a teologia, com uma mensagem sóbria de união.