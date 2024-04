Bordado tradicional nos Emirados, uma arte em perigo de extinção

Cobrindo parcialmente o rosto com a típica burca do Golfo e um véu de tecido dourado, a professora destaca a complexidade do trabalho, que pode envolver até cinquenta fios diferentes. Para os padrões mais simples, feitos com seis fios, um metro de bordado requer até três horas de trabalho.

Quanto ao ensino, "pode durar um ou dois anos (...) com um curso semanal", diz Mariam al-Kalbani, que tece talli desde a adolescência.

- Patrimônio emiradense -

Inscrito na lista do patrimônio cultural imaterial da Unesco em 2022, o talli é praticado em vários dos emirados que compõem a federação e a sua origem é difícil de determinar, afirma Mohammed Hassan Abdelhafez, do Instituto do Patrimônio de Charjah.

Os critérios de seleção da Unesco exigem, no entanto, que a experiência tenha sido transmitida através de várias gerações, "pelo menos dos avós aos netos", sublinha.

Mariam Al-Kalbani não conseguiu transmitir a sua paixão aos filhos. Apenas a sua neta de três anos gosta de vê-la tecer, conta, assim como as suas aprendizes que, como Rim al-Ketbi, seguem cuidadosamente cada gesto seu.