Como o ciclo menstrual afeta o rendimento das atletas olímpicas?

"Os momentos em que minhas sessões são ótimas são durante a fase de ovulação, do primeiro ao 15º dia do ciclo", enquanto os últimos dias são mais difíceis, contou a atleta de 25 anos.

Desde que foi lançado em 2020, 130 atletas francesas de nove federações esportivas participaram da iniciativa, que também busca preencher o vazio a nível científico sobre a fisiologia feminina.

Segundo a coordenadora do programa, Juliana Antero, apenas 9% dos estudos sobre ciências do esporte são focados em mulheres, enquanto 71% são dedicados à fisiologia masculina.

"Existem muito poucos estudos de alta qualidade, por isso, até o momento não há um consenso sobre o impacto da menstruação no desempenho esportivo", afirma a pesquisadora, acrescentando que os sintomas são relativamente semelhantes (dores de cabeça, dores no abdômen, etc), embora a temporalidade e intensidade variem de uma atleta para outra.

- Tabu -

O tema da menstruação continua sendo um tabu. A atleta do esqui Clara Direz, ex-participante do programa 'Empow'her', percebeu que seus treinadores, a maioria homens, "se sentem desconfortáveis ao falar sobre o ciclo menstrual e não estão muito envolvidos nem interessados".