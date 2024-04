Coreia do Norte dispara míssil balístico, diz Exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, assinalou nesta terça-feira (2, noite de segunda em Brasília) o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A agência de notícias japonesa Kyodo também reportou a detecção do que "aparentemente" era um míssil lançado pela Coreia do Norte que, segundo a guarda-costeira do Japão, caiu no mar.

Há quase duas semanas, a imprensa estatal norte-coreana noticiou que o líder do país, Kim Jong Un, havia supervisionado o teste de um motor de combustível sólido para "um novo tipo de míssil hipersônico de alcance intermediário".