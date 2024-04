EUA detêm 23 pessoas ligadas ao cartel mexicano Jalisco Nova Geração

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (1º), a detenção de 23 pessoas vinculadas ao cartel mexicano Jalisco Nova Geração (CJNG), acusadas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em território americano.

Os detidos enfrentam acusações de suspeita de tráfico de cocaína, fentanil, heroína e metanfetamina nas regiões de Houston e Galveston, no Texas, sul dos Estados Unidos, assim como em outras cidades do país, de dezembro de 2018 a abril de 2022, segundo um comunicado do Departamento de Justiça.

"A acusação formal alega que todos operavam sob o controle geral do cartel Jalisco Nova Geração (CJNG)", acrescenta o comunicado. "O líder de um desses grupos, Roque Zamudio-Mendoza, 52 anos, do México, era a principal fonte das drogas introduzidas como contrabando nos Estados Unidos, segundo as acusações", detalhou o Departamento de Justiça.