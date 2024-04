Grave 'retrocesso': Meta eliminará ferramenta-chave contra a desinformação

Durante anos, o CrowdTangle tem sido uma plataforma fundamental para jornalistas e pesquisadores, permitindo-lhes acompanhar a proliferação de teorias da conspiração e discursos de ódio em tempo real nas influentes redes sociais da Meta, incluindo o Facebook e o Instagram.

Remover a ferramenta de monitoramento é um duro golpe em um ano em que dezenas de países realizam eleições - momento ideal para a proliferação de narrativas falsas.

"Em um ano em que quase metade da população mundial é chamada a votar, cortar o acesso ao CrowdTangle limitará de forma severa o monitoramento independente destes danos", disse à AFP Melanie Smith, diretora de pesquisa do Instituto para o Diálogo Estratégico (ISD, na sigla em inglês).

"Isso representa um revés perigoso para a transparência das plataformas de redes sociais", acrescentou.

A Meta substituirá o CrowdTangle pela Content Library, uma tecnologia ainda em desenvolvimento.

Algumas vozes na indústria tecnológica, incluindo o ex-CEO do CrowdTangle, Brandon Silverman, dizem que não é um substituto eficaz, especialmente ante eleições em que as mentiras criadas com inteligência artificial provavelmente se multiplicarão.