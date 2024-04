Petróleo sobe após ataque de Israel em Damasco

Um ataque atribuído a Israel atingiu nesta segunda-feira um anexo da embaixada do Irã em Damasco, resultando em oito mortos, de acordo com uma ONG.

Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, anunciaram que sete de seus membros, incluindo dois comandantes, morreram no bombardeio.

Teerã prometeu responder a este ataque sem precedentes a um edifício diplomático iraniano na Síria.

O ataque "ao consulado iraniano parece aumentar as tensões e há preocupação com uma escalada" do conflito no Oriente Médio, disse Flynn.

Ao mesmo tempo, as notícias sobre um aumento na atividade manufatureira na China, um dado positivo após cinco meses de contração, sustentaram os preços.

O fechamento do mercado de Londres nesta segunda-feira de Páscoa resulta em um baixo volume de negociações, amplificando um pouco as variações de preços, observou Flynn.