Presidente da DC Comics opina que IA rouba motivação dos artistas

Poderia acontecer com histórias que não são percebidas como especiais e únicas... Este ano será muito interessante, devido as abordagens mais divergentes com super-heróis em "Deadpool" ou "Coringa".

Você tem que se reinventar continuamente. Mas, como fã, diria que temos sido mimados durante muitos anos, não apenas com filmes sobre os personagens mais icônicos, mas muito mais fundo no catálogo... Tem coisa que eu teria matado (para assistir) quando era criança.

A IA é uma ameaça para a indústria dos quadrinhos?

Temos que encontrar uma maneira de viver em um mundo onde ela (a IA) exista, e que o material sobre o qual se baseia seja corretamente creditado e compensado.

Mas mesmo que fosse aceito e alguém me pagasse para usar um instrumento de IA, simplesmente não o faria.

Eu não crio arte para ter algo a ser pago.