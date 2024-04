Redes sociais têm papel fundamental na visibilidade de pessoas trans

Sigolène Couchot-Schiex, pesquisadora de Ciências da Educação na universidade francesa de Cergy-Pontoise, afirma que "não existe uma relação estabelecida entre as redes sociais e a transição de gênero em um jovem".

Na verdade, acontece o contrário. Segundo estudos que realiza com alunos do ensino médio, as redes sociais "acentuam a referência às normas de feminilidade ou masculinidade" nos jovens, por meio de humor, piadas e, às vezes, do assédio, explica esta especialista em questões de gênero.

As redes sociais são "positivas" para a "visibilidade" das pessoas trans e também para as famílias cujos filhos acabaram de se assumir, destaca.

Quando seu filho anunciou que era um menino, há 8 anos, Maryse Rizza se sentiu "totalmente perdida".

Graças à conta "Agressively trans" de Lexie, uma mulher transexual, "tive as respostas para as perguntas que me fazia", lembra a presidente da Grandir Trans. "Ela também me ajudou a entrar em contato com os médicos formados para acompanhar meu filho e a encontrar as palavras".

