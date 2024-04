Subsídios agrícolas europeus contrariam metas climáticas, afirma estudo

"É uma surpresa. É um pouco mais pronunciado do que se mostra em outros estudos publicados anteriormente, devido ao que é considerado como ajuda para a alimentação animal", disse à AFP.

Os subsídios diretos para os pecuaristas representam a metade do auxílio e financiam uma agricultura altamente emissora de gases de efeito estufa.

A ajuda concedida à pecuária, estimada em 71 centavos de euro por quilo, foi na realidade o dobro (1,42 euros) quando se inclui a produção de alimentos para os rebanhos.

O estudo se concentra em 2013, último ano com todos os dados disponíveis, e mostra que "pouca coisa mudou" desde 2020, disse Paul Behrens, coautor do estudo.

Considerando a importância dos subsídios agrícolas para o orçamento da UE, os autores do estudo consideram que colocam em risco as metas do continente europeu em termos de mitigação e adaptação ao aquecimento global.

Em escala mundial, "as emissões do sistema alimentar são suficientes para superarmos 1,5 grau", disse Behrens, referindo-se ao limite de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015.