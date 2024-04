Turquia de Erdogan em um 'ponto de inflexão' após derrota nas eleições municipais

O grande jornal de oposição, o Cumhuriyet, estampou em sua manchete, com letras brancas sobre um fundo vermelho - as cores da bandeira turca: "Vitória histórica".

Os analistas, que previam os resultados em Ancara e Istambul, as capitais política e econômica do país, onde o partido de Erdogan já havia sido derrotado em 2019, não anteciparam uma vitória de tal magnitude da oposição, considerada inédita desde 1977 e que recompõe a geografia eleitoral do país.

Líder da oposição desde sua vitória em Istambul há cinco anos, após uma eleição difícil, o prefeito Ekrem Imamoglu, do CHP e muito popular em todo o país, viu seu nome impulsionado para a disputa presidencial de 2028.

O prefeito de Ancara, Mansur Yavas, reeleito com mais de 30 pontos de vantagem sobre o rival do AKP, também tem seu nome fortalecido.

"Vamos testemunhar uma disputa entre Imamoglu e Yavas para as presidenciais de 2028", afirmou o jornalista Abdulkadir Selvi, do Hurriyet.

Recep Tayyip Erdogan, no poder desde 2003, como primeiro-ministro nos primeiros anos e, a partir de 2014, como presidente, afirmou no início de março que estas eleições municipais seriam "as últimas" organizadas sob sua autoridade, insinuando uma possível aposentadoria política.