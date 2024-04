O belga Marc Brys é o novo técnico da seleção de Camarões, anunciou o ministro dos Esportes do país em um comunicado publicado nesta terça-feira (2), no qual não foi informada a duração do contrato.

O treinador de 61 anos terá como assistente a lenda do futebol camaronês nos anos 1980 e 1990 François Omam Biyik.

Brys chega para substituir Rigobert Song, cujo contrato, que terminou em fevereiro, não foi renovado pelo presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o.