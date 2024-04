Biden e Xi falam por telefone sobre Taiwan e tecnologia para reduzir a tensão sino-americana

Apesar do degelo, não há sinal de uma aproximação nos comunicados à imprensa oficiais publicados pelos dois lados.

Especialmente quando o assunto é Taiwan.

Biden "destacou a importância de manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan, assim como o Estado de direito e a liberdade de navegação no mar do Sul da China", depois dos recentes incidentes, apontou a Casa Branca.

No telefonema, Xi disse a Biden que Taiwan segue sendo uma "linha vermelha intransponível" para a China, segundo a agência de notícias oficial Xinhua. "Não permitiremos que as atividades separatistas ou a ingerência externa que apoiam as forças da 'independência de Taiwan' fiquem sem controle", declarou.

A China reclama a soberania de Taiwan, uma ilha de governo autônomo que Pequim considera parte de seu território.

Washington a apoia militarmente, mas se opõe a qualquer mudança pela força do status quo.