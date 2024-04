Bombardeio do consulado iraniano na Síria, atribuído a Israel, 'ultrapassou limites', estimam analistas

"É provável que o Irã faça Israel pagar, mas de forma indireta e através de seus parceiros e substitutos na região", disse Ali Vaez.

Os analistas apontam que o ataque a Damasco pode até ser uma tentativa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de provocar um conflito em escala regional.

"Sob pressão dos americanos, Netanyahu está ficando sem tempo para continuar a guerra em Gaza e está recorrendo ao Líbano e à Síria", afirmou o analista Nick Heras, referindo-se à pressão dos Estados Unidos sobre Israel para que a guerra não se prolongue em Gaza.

Israel considera que "os iranianos estão dirigindo a partir de Damasco os fronts" em Gaza e no Líbano, e Netanyahu "espera uma próxima guerra regional com o Irã" na qual "espera que os Estados Unidos se juntem", disse esse especialista do New Lines Institute for Strategy and Policy.

