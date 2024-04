Bombardeio israelense mata sete trabalhadores humanitários em Gaza

O oficial afirmou ter expressado "as mais sinceras condolências do Exército israelense às famílias e à grande família da World Central Kitchen". Na mensagem, Hagari menciona "a nobre missão (da WCK) de levar alimentos e ajuda humanitária ao povo de Gaza".

"A WCK também ajudou os israelenses após o massacre de 7 de outubro; eles foram uma das primeiras ONGs a chegar aqui", acrescentou. "Vamos seguir até o fim (do caso) e compartilharemos as nossas conclusões com total transparência", completou.

A Austrália denunciou um ato "completamente inaceitável". Espanha, Reino Unido e Polônia exigiram explicações sobre o ocorrido.

A China se declarou "em choque" com o ataque e o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell pediu uma investigação "o mais rápido possível".

"Estamos com o coração partido e profundamente preocupados com o ataque", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na rede social X.

O território palestino enfrenta uma grave situação humanitária após seis meses de guerra, com os 2,4 milhões de habitantes sob risco de fome, segundo a ONU.