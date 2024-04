Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes à Alemanha

"Gostaríamos de fazer esse presente à Alemanha", disse Masisi, acrescentando que "não aceitará recusa".

Botsuana, um país da África austral, abriga a maior população de elefantes do mundo, cerca de 130 mil, com os quais a coabitação é às vezes difícil, segundo o presidente. Masisi mencionou ataques contra humanos, vilarejos e plantações.

As críticas do Ministério do Meio Ambiente alemão, liderado pelos ecologistas, dizem respeito aos troféus de caça de elefantes que clientes ocidentais ricos compram.

O ministério havia mencionado mais cedo neste ano a possibilidade de restringir estritamente a importação desses troféus devido ao problema da caça furtiva.

"Na UE, estamos realizando discussões com o objetivo de ampliar a exigência de licenças de importação [...] para outros troféus de caça de animais protegidos", disse uma porta-voz do ministério à AFP nesta terça-feira.

Como um dos maiores importadores de troféus de caça na UE, a Alemanha tem "uma responsabilidade particular", acrescentou.