Colômbia anuncia repatriação de 13 de seus cidadãos presos no Equador

Sem dar uma data específica para as primeiras repatriações, Sommerfeld disse em entrevista coletiva nesta terça-feira que ambos os países buscam "concretizar nos próximos dias parte deste acordo", impulsionado pelo Equador após a crise de violência registrada em janeiro.

O ano de 2024 começou com uma escalada de violência de gangues criminosas no Equador, que deixou cerca de vinte mortos e levou o presidente a decretar um novo estado de exceção e um conflito armado interno.

A reunião desta terça-feira no Palácio de San Carlos, sede do Ministério das Relações Exteriores em Bogotá, também contou com a participação do chanceler da Colômbia, Luis Murillo, entre outras autoridades.

"Os problemas que afligem o Equador afligem a região", afirmou Sommerfeld. "A Colômbia tem muita experiência [em segurança] e pode nos apoiar", acrescentou.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Francisco Coy, afirmou que ambos os países estão trabalhando nos procedimentos para implementar o acordo. "Estamos revisando uma série de processos enviados pela República do Equador para ver em quais casos a repatriação é aplicável", afirmou.

O governo da Colômbia havia inicialmente rejeitado o plano de Noboa, considerando-o uma "expulsão em massa" e uma medida unilateral. Mas no final de janeiro, Osuna disse que os governos dos dois países concordaram em avaliar a repatriação "caso a caso".