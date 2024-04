Drones atacam região russa do Tartaristão, a mil quilômetros da Ucrânia

Várias pessoas ficaram feridas em um ataque com drones contra fábricas na região russa do Tartaristão, a mais de 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou o governo local.

Uma fonte do setor ucraniano de Defesa disse à AFP que "foi uma operação do GUR", o serviço de inteligência militar do país, que já reivindicou ataques do tipo contra fábricas ou refinarias russas.

O departamento de imprensa do líder tártaro Rustam Minnikhanov informou no Telegram que foram registrados "ataques com drones contra fábricas do Tartaristão, em Yelabuga e Nizhnekamsk".