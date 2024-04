EUA diz que não teve 'nada a ver' com ataque a consulado iraniano na Síria

O funcionário classificou de "bobagem" os comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, de que os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, eram responsáveis pelo ataque.

A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, também afirmou que as forças americanas não desempenharam nenhum papel no bombardeio, e que os Estados Unidos transmitiram isso a Teerã por meio de canais privados.

"Não fomos notificados pelos israelenses sobre seu ataque ou o objetivo planejado de seu ataque em Damasco", disse Singh aos jornalistas. "Deixamos muito claro em canais privados para o Irã que não fomos responsáveis", completou.

A mídia estatal iraniana informou que 13 pessoas morreram nos eventos de segunda-feira, sete delas membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.

Esse braço das forças iranianas, considerado o exército ideológico da República Islâmica, esclareceu que entre os mortos estavam dois altos comandantes: os brigadeiros-generais Mohammad Reza Zahedi e Mohammad Hadi Haji Rahim.

Singh afirmou que Washington avalia que altos comandantes da Guarda Revolucionária morreram, mas não conseguiu confirmar independentemente suas identidades.