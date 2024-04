EUA pedem investigação 'imparcial' de ataque israelense contra ONG americana

Blinken fez estas declarações depois de se reunir com o seu homólogo francês, Stéphane Séjourné, e antes de uma reunião com o presidente Emmanuel Macron para discutir este conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia.

Séjourné também expressou a "firme condenação" da França ao bombardeio e considerou que "a proteção dos trabalhadores humanitários é um imperativo moral e jurídico que todos devem respeitar".

"Nada justifica esta tragédia", acrescentou.