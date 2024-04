Fluminense inicia campanha pelo bi da Libertadores contra Alianza Lima

Para o jogo contra o Alianza, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Germán Cano, Ganso, Gabriel Pires, Marlon, Manoel e Keno, lesionados. John Kennedy e Diogo Barbosa estão suspensos.

Por outro lado, Diniz terá à disposição os experientes Marcelo, Felipe Melo e Douglas Costa, além do veloz atacante colombiano Jhon Arias, autor dos dois gols que deram o título da Recopa Sul-Americana à equipe.

O time carioca está concentrado desde a noite de segunda-feira em um hotel de Lima.

"Já estamos em Lima! Os Campeões da América desembarcaram na capital peruana", publicou o Fluminense no Instagram.

Fluminense e Alianza Lima estão no Grupo A da Libertadores junto com Colo Colo do Chile e Cerro Porteño do Paraguai.

O Tricolor não faz um jogo oficial desde o dia 16 de março, quando foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo.