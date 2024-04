Guerras na Ucrânia e no Oriente Médio marcam agenda de Blinken na França

Em meados de fevereiro, Macron endureceu sua posição em relação à Rússia de Vladimir Putin, pedindo aos aliados da Ucrânia que redobrassem seus esforços para impedir que Moscou vencesse a guerra.

O apoio à Ucrânia foi o destaque do primeiro encontro de Blinken na França, onde visitou, junto com o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, a sede da Nexter, subsidiária do grupo franco-alemão KNDS, responsável por produzir os canhões Caesar fornecidos a Kiev.

"Investir na base industrial de defesa é também um investimento para nós mesmos", afirmou o secretário de Estado americano em Versalhes, pedindo ao Congresso americano para agir de maneira "rápida e eficaz".

Lecornu anunciou que o ritmo de produção dos canhões Caesar - um sistema de artilharia de 155 mm autopropulsado montado em um caminhão - aumentaria de seis para doze por mês "em um futuro próximo".

Blinken se encontrou em seguida com seu homólogo francês, Stéphane Séjourné, que na segunda-feira, em Pequim, pediu à China - principal rival de Washington na cena internacional - que enviasse "mensagens claras" à Rússia sobre a Ucrânia.

Eles também devem discutir como "intensificar" o apoio a Kiev, adiantou o gabinete do ministro francês.