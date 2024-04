Incêndio em boate em Istambul deixa ao menos 29 mortos

Na entrada da rua, a pouca distância do prédio cuja fachada estava enegrecida, três bombeiros, com rostos e equipamentos manchados de fuligem, estavam sentados enquanto outro olhava para o vazio, com o capacete na mão.

O governador de Istambul, Davut Gül, visitou o local no final do dia e anunciou que o incêndio foi contido.

Segundo o último balanço, além dos mortos há um ferido que permanece internado em estado grave.

"Foi aberta uma investigação após o incêndio ocorrido em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

Segundo as primeiras informações do governador, o incêndio ocorreu em meio às obras de uma boate localizada no subsolo do prédio.

Os trabalhadores que se encontravam no local morreram, disse o responsável, e anunciou que "foram emitidos cinco mandados de prisão", incluindo contra o chefe e o gerente da boate.