Irã promete que bombardeio israelense na Síria não ficará sem resposta

- Debate na ONU -

Os Estados Unidos afirmaram ao Irã que não tiveram envolvimento no ataque ao edifício que abrigava o consulado e a residência do embaixador iraniano na Síria, segundo uma fonte do governo citada pelo site de notícias Axios.

O Conselho de Segurança da ONU programo para esta terça-feira uma sessão pública sobre o ataque, solicitada pelo representante russo no organismo, Dmitri Polianski.

O Irã pediu ao Conselho de Segurança para "condenar este ataque terrorista perpetrado pelo regime israelenses nos termos mais fortes possíveis".

Teerã, que apoia o governo do presidente Bashar al Assad, prometeu responder ao ataque.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã se reuniu na segunda-feira à noite, na presença de Raisi, e tomou as "decisões necessárias", informou o governo em um comunicado, sem revelar mais detalhes.