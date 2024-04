Israelense que perdeu a família nos ataques de 7 de outubro transmite mensagem de paz

O empresário israelense Maoz Inon perdeu seus pais no ataque do movimento islamista Hamas no sul do país em 7 de outubro, mas enquanto outros pedem vingança, ele advoga pela pregação da paz.

"Não queríamos vingança", disse Inon à AFP em uma pequena manifestação pela paz em Shefa Amr, no norte de Israel, que uniu judeus e palestinos, um evento raro desde o início da guerra.

Inon admitiu que, inicialmente, foi difícil pedir pela paz e pelo perdão. "Mas este é o legado dos meus pais. O futuro será melhor", argumentou.