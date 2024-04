Kaiserslautern vence Saarbrücken (2-0) e vai à final da Copa da Alemanha

Com um gol e uma assistência do maliano Almamy Touré, o Kaiserslautern (da 2ª divisão) venceu o Saarbrücken (da 3ª) nesta terça-feira (2 a 0) e se classificou para a final da Copa da Alemanha, que será disputada no dia 25 de maio contra o vencedor do duelo entre Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf.

Dessa forma, a aventura do Saarbrücken, que conseguiu eliminar os três 'pesos-pesados' da Bundesliga Bayern Munique (nos 16-avos de final), Eintracht Frankfurt (oitavas) e Borussia Mönchengladbach (quartas), terminou nesta terça-feira, a um passo da grande decisão.

O primeiro gol veio após uma grande falha do goleiro do Saarbrücken, Tim Schreiber, no início do segundo tempo. Após um cruzamento de Almamy Touré, Marlon Ritter cabeceou e a bola passou por baixo das pernas de Schreiber (53').