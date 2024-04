Lyon vence time da 2ª divisão e vai à final da Copa da França

O Lyon se classificou para a final da Copa da França ao derrotar o Valenciennes (segunda divisão) por 3 a 0 nesta terça-feira (2), com dois gols do atacante Alexandre Lacazette.

Contra o lanterna da Ligue 2, Lacazette balançou as redes no início do segundo tempo (51' de pênalti e 57'), antes de o nigeriano Gift Orban fechar o placar (75') poucos minutos depois de entrar em campo.

Cinco vezes campeão da competição, o Lyon, que vive uma temporada discreta no Campeonato Francês, vai enfrentar na decisão o vencedor da outra semifinal, entre Paris Saint-Germain e Rennes, que duelam na quarta-feira.