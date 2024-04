Manifestantes em Jerusalém chamam Netanyahu de 'traidor' e pedem 'eleições já' em Israel

Milhares de israelenses, entre eles vários familiares de reféns sequestrados em Gaza, voltaram a exigir, nesta terça-feira (2), em Jerusalém, a renúncia do primeiro-ministro ultranacionalista Benjamin Netanyahu, a quem acusam de ter "traído" a confiança popular.

"O senhor está em campanha contra mim, contra as famílias dos reféns, se colocou contra nós. O senhor nos chama de 'traidores', quando o senhor é o traidor, um traidor de seu povo, de seus eleitores, do Estado de Israel", proclamou, com um microfone na mão, uma das manifestantes, Einav Zangauker.

Seu filho, Matan, é um dos reféns em poder do Hamas desde a incursão letal de milicianos islamistas no sul do território israelense, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.