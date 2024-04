Menino de 12 anos mata colega de classe e fere dois com arma de fogo na Finlândia

Um ano depois, em setembro de 2008, ocorreu um ataque a tiros em um centro de ensino profissionalizante em Kauhajoki (oeste), perpetrado por um jovem de 22 anos, no qual morreram 10 pessoas. O agressor também cometeu suicídio pouco depois.

Desde então, centenas de escolas foram ameaçadas por atos semelhantes, segundo o Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que aponta as questões de saúde mental como a principal razão deste flagelo.

ank/jll/ef/meb/zm/mas/zm/aa/fp

© Agence France-Presse