O cânion da guerrilha e da coca na Colômbia

- Símbolo do conflito -

O verde das plantações de coca cobre as imponentes montanhas que deságuam no rio Micay. Laboratórios improvisados com telhados de zinco são montados ao longo das estradas de terra.

Diante de todos, os agricultores misturam a preciosa folha com gasolina em barris de plástico para fazer a pasta base, que depois será utilizada por traficantes de droga para produzir cocaína.

Em uma curva, dois guerrilheiros armados verificam todos os veículos, os documentos dos ocupantes e as autorizações de circulação na área, concedidas por um conselho eleito para resolver problemas comunitários.

O imenso cânion é reduto da Frente Carlos Patiño, um dos grupos dissidentes que, segundo as autoridades, está mais envolvido no tráfico de drogas, no país que mais produz cocaína no mundo.

"O cânion Micay se tornou um símbolo, uma obsessão para o governo. É como se toda a coca da Colômbia saísse daqui", diz Nelson Enrique Ríos, conhecido como Gafas, líder político do grupo.