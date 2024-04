Palmeiras estreia na Libertadores-2024 contra o San Lorenzo em Buenos Aires

Por isso, o técnico Abel Ferreira poderá não escalar o talentoso jovem Endrick, que foi substituído contra o Santos devido a uma lesão na coxa, além de outros titulares que seriam poupados para a revanche da final do Paulistão.

"Nossa equipe, muitas vezes, chega aos jogos com 70% de energia. Se não acredita no que eu digo, ouça as reclamações do [Pep] Guardiola sobre o calendário. Desculpa, são fatos", reclamou o treinador sobre o calendário apertado de jogos que o Verdão tem pela frente.

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, conquistou a Libertadores três vezes em sua história (1999, 2020 e 2021) e quer ser o primeiro time brasileiro a alcançar o tetra.

- San Lorenzo busca recuperação -

O San Lorenzo, que conquistou a 'Liberta' uma única vez, em 2014, é atualmente o vice-líder da classificação geral de 2023 na Argentina.

O Grupo F é completado com outro time complicado, o equatoriano Independiente del Valle e com o atual campeão uruguaio, o Liverpool, que chega desfigurado após perder dez jogadores do elenco que no ano passado conquistou o campeonato uruguaio pela primeira vez em sua história.