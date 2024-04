Paris recebe exposição dos tesouros mais recentes do Templo Mayor mexicano

"Mexicano" e não "azteca", já que assim se identificavam os membros desse poderoso império, instalado no centro do México no século XIII e que viveu seu momento de esplendor pouco antes da chegada dos conquistadores espanhóis, em 1519.

O Templo Mayor da cidade imperial, Tenochtitlán, foi destruído e seus destroços enterrados para construir a capital da Nova Espanha, até seu redescobrimento em 1978.

"É um projeto arqueológico que segue sendo escavado de forma praticamente contínua desde 1978", explicou à imprensa Steve Bourget, um dos representantes da mostra e responsável pelas coleções do continente americano do museu.

Após um vídeo de introdução histórica, o visitante se depara na entrada com um enorme cuauhxicalli ou vaso de pedra esculpido em forma de águia. O recipiente servia para recolher os corações e o sangue dos sacrificados no Templo.

Sociedade guerreira e regida sob códigos religiosos estritos, os mexicanos adoravam uma constelação de deuses (da guerra, da chuva, da morte, da fertilidade, etc) que exigiam sacrifícios humanos e animais de forma constante.

A sala principal da exposição mostra as oferendas mais espetaculares, animais, humanos e objetos que foram sendo encontrados no local do Templo, como, por exemplo, o esqueleto de um lobo que após ser sacrificado, foi enterrado com adornos de ouro, como corresponde a um animal considerado guerreiro.