Petro chama de 'golpe antidemocrático' inabilitação de opositora venezuelana

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chamou na segunda-feira de "golpe antidemocrático" a inabilitação de María Corina Machado como candidata da oposição nas eleições da Venezuela, em uma crítica inédita ao governo aliado de Nicolás Maduro.

"A senhora María Corina e outros foram previamente inabilitados para participar de campanhas eleitorais pelas autoridades administrativas (...) aqui, como uma espécie de moral dupla, atacamos o que eles fazem lá porque é, sem dúvida, um golpe antidemocrático, mas ocultamos que aqui também se faz", disse o presidente de esquerda.

Ao contrário dos Estados Unidos e de alguns governos latino-americanos, o presidente colombiano manteve uma certa distância das eleições de 28 de julho na Venezuela, nas quais Maduro tentará o terceiro mandato. Nos últimos dias, o governo Petro endureceu o discurso com alguns comunicados do Ministério das Relações Exteriores em que expressa "preocupação" com a situação do país vizinho.