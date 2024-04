Rajon Rondo, duas vezes campeão da NBA, anuncia aposentadoria

O armador Rajon Rondo, quatro vezes All-Star da NBA, anunciou sua aposentadoria do basquete nesta terça-feira (2), após 16 anos de carreira, nos quais foi campeão da liga americana duas vezes, uma pelo Boston Celtics e outra pelo Los Angeles Lakers.

Rondo, de 38 anos, estava sem equipe desde que encerrou a temporada 2021-2022 com a camisa do Cleveland Cavaliers.

"Acabou. Não posso (...) Prefiro passar o tempo com meus filhos", disse o jogador no podcast 'All The Smoke' sobre a possibilidade de voltar às quadras.