Rússia reivindica a conquista de 400 km2 na Ucrânia desde janeiro de 2024

O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira (2) que as forças de Moscou conquistaram mais de 400 quilômetros quadrados de território na Ucrânia desde o início do ano, contra soldados ucranianos que lidam com a escassez de munições.

"No total, desde o início do ano, 403 quilômetros quadrados de território de novas regiões da Federação da Rússia passaram a estar sob nosso controle", declarou o ministro Sergei Shoigu durante reunião com militares, segundo a pasta da Defesa.

O ministro citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhzhia, que Moscou alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial.