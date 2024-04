Senado tailandês aprova lei de casamento igualitário em primeira votação

"Os senadores votaram pela aprovação do projeto com 147 votos a favor, quatro contra e sete abstenções", disse Singsuk Singpai, vice-presidente do Senado.

A iniciativa agora irá para uma comissão para dar continuidade à discussão. O Senado não pode rejeitar o que os deputados aprovaram, mas pode devolver o projeto à Câmara para mais 180 dias de debate.

Após a comissão, a iniciativa retornará ao plenário do Senado para ser votada em duas novas leituras, possivelmente em julho.

"É como se eu tivesse recebido o maior presente, já que luto [por isso] há 12 anos", declarou o ativista dos direitos LGBTQ Waaddao Chumaporn após a votação.

"Isto é significativo não só para os casais LGTBQ, mas também para as instituições familiares", acrescentou.

O projeto de lei modifica as referências a "homens", "mulheres", "maridos" e "esposas" nas regulamentações atuais e as substituem por termos de gênero neutros.