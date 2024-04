Sobrevivente do ataque do Hamas vira estrela do time de futebol para amputados

Ben Binyamin quase morreu durante o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro. Agora, este jovem é uma das estrelas do time israelense de futebol para amputados que sonha em vencer o Campeonato Europeu em junho.

Binyamin comemorava seu 29º aniversário no festival de música eletrônica 'Tribe Of Nova', cenário do massacre de 364 pessoas perpetrado pelos combatentes do grupo islamista palestino.

Ele perdeu a perna direita quando os agressores lançaram quatro granadas contra um abrigo antiaéreo onde estava escondido com alguns amigos.