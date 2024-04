Soldados israelenses deixaram mortos e ruínas no devastado hospital Al Shifa em Gaza

Em meio à desolação, dois jovens empurram uma bicicleta, um burro puxa uma charrete onde estão sentadas várias pessoas e três homens carregam um ferido em uma maca.

Este hospital na cidade de Gaza "foi completamente destruído", disse Fares Afanah à AFP.

"É preciso acabar com os massacres de civis e crianças", exclama.

"As equipes médicas trabalham no local para retirar corpos e feridos do entorno e do interior do complexo", afirma este profissional de saúde. Atrás dele, uma equipe de bombeiros tenta apagar as chamas de um edifício.

"O que acontece aqui é uma catástrofe contra a humanidade e contra o sistema de saúde na Faixa de Gaza", afirma.

Os edifícios do complexo Al Shifa foram "queimados e demolidos", acrescenta Afanah, que entende a operação como uma "vingança" das forças israelenses e faz um apelo à intervenção da comunidade internacional para "frear estes massacres".