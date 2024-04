Trump retoma campanha no Michigan e Wisconsin, dois estados cruciais

O republicano então surpreendeu e conquistou o estado e as chaves da Casa Branca na disputa contra Hillary Clinton.

Em 2020, voltou a Grand Rapids. Mas Michigan preferiu Biden desta vez.

O democrata conseguiu reconquistar os eleitores suburbanos brancos, os trabalhadores sindicalizados e a grande comunidade negra.

Para as eleições de novembro, as pesquisas, que devem ser vistas com cautela, mostram Donald Trump como vencedor no estado. Mas o resultado das eleições é um mistério.

Assim como em Wisconsin, para onde o milionário voará para fazer um discurso às 17h (19h em Brasília).

Trump também conseguiu a vitória neste estado em 2016, contra Hillary Clinton. Mas Biden conseguiu reverter o resultado a favor dos democratas em 2020.