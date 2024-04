'Uruguaios de segunda' - estrangeiros com cidadania, mas sem nacionalidade

Mais de 30 mil pessoas no Uruguai sofrem as consequências de uma "cidadania incompleta", de acordo com a associação civil Somos Todos Uruguayos, que denunciou uma violação de direitos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Para Saratbekova, a questão é especialmente grave: ao aceitar a cidadania legal uruguaia, precisou renunciar à do Tajiquistão, que não permite a dupla nacionalidade exceto com a Rússia. E como o Uruguai não a reconhece como nacional, ela se tornou apátrida.

"As autoridades uruguaias não podem imaginar o que é viver em um limbo constante", afirmou em 1º de março na sede da CIDH em Washington, segundo documentos consultados pela AFP.

O Uruguai "nos reconhece como de segunda classe", lamentou-se Arvand Azizeddin, em 1º de março na sede da CIDH em Washington, segundo documentos consultados pela AFP.

Apesar de ser cidadão legal uruguaio, ele não conseguiu abrir uma conta bancária no país, porque era registrado como nacional iraniano.

O país sul-americano é um dos poucos do mundo que não concedem a nacionalidade aos estrangeiros que solicitam e preenchem os requisitos para a cidadania, aponta à AFP Leroy Gutiérrez, porta-voz da Somos Todos Uruguayos.