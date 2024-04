Vídeo mostra polícia dos EUA atirando em jovem que deveria resgatar

A perseguição terminou quando Graziano pegou uma entrada errada e acabou parando em um terreno baldio, onde foi cercado pela polícia. Imagens mostram a adolescente saindo do carro e caminhando em direção a um policial que a havia chamado.

Uma comunicação via rádio, aparentemente do helicóptero, avisa aos policiais que Savannah está fora do carro. A jovem se agacha por alguns segundos, antes de caminhar em direção a um grupo de policiais.

Uma aparente troca de tiros é ouvida no vídeo e a imagem de Savannah perde a nitidez, enquanto uma voz diz no rádio: "Oh, não".

"Venha até mim! Venha, venha, venha.... Caminhe", ouve-se de um policial no local, ao mesmo tempo em que se escuta uma troca de tiros.

"Parem! Parem de atirar nela!", diz o agente a seus colegas. "Está no carro!".

A morte da adolescente foi declarada em um hospital local. Seu pai também morreu durante a ação. Armas e equipamentos à prova de balas estavam na caminhonete, além de munição, informou a polícia.