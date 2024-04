Wall Street fecha em baixa em dia de preocupação para os mercados

Nesta terça-feira, também caíram os valores do setor de seguros de saúde, especialmente UnitedHealth Group (-6,44%), que representa mais de 8% do Dow Jones, e Humana (-13,41%) ou CVS Heatlth (-7,21%).

Isso ocorreu em reação à decisão do governo dos EUA de fixar as tarifas de seu programa de cobertura de saúde Medicare Advantage em um nível mais baixo do que o esperado, o que prejudica suas margens de lucro.

No final do pregão, os índices se recuperaram um pouco e limitaram suas perdas.

"Não há sensação de pânico", resumiu O'Hare. É uma "consolidação ordenada", acrescentou.

Entre os destaques do dia, a fabricante de automóveis elétricos Tesla esteve na lista de perdedores com uma queda de 4,97%, após divulgar números de vendas significativamente inferiores ao esperado para o primeiro trimestre.

