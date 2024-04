A conturbada questão do centro aquático dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Foi durante essa época que surgiu o projeto de construção de uma piscina olímpica, uma instalação que a França necessita, mas que continua sendo uma ideia fantasma cada vez que a capital francesa se candidata aos Jogos Olímpicos.

"Só que, quando foi imposto em Lima em 2017, as promessas tiveram que ser reconsideradas com mais seriedade, inclusive a da piscina", recorda De Rendinger.

O projeto rapidamente se tornou um quebra-cabeças. Um relatório da Inspeção de Finanças alertou em 2018 para um provável e significativo aumento de custos, avaliando a construção em 260 milhões de euros (R$ 950 milhões na cotação da época). Impossível para cumprir as restrições orçamentárias. "Portanto, o custo do piscina teve que ser reduzido", disse o especialista.

Desde então, diversos cenários foram considerados, com as construtoras Vinci e Bouygues nas etapas iniciais, que seriam escolhidas para o projeto em abril de 2020, no qual o valor estava estimado em 175 milhões de euros (R$ 1 bilhão à época), mas com uma modificação importante sobre o previsto: não poderia ter mais de 5.000 lugares. Tal capacidade é insuficiente para a federação internacional, que impõe um mínimo de 15 mil assentos para provas de natação de grandes eventos.

- Nado artístico, saltos ornamentais e polo aquático -

Sendo assim, o Centro Aquático Olímpico, conectado ao Stade de France por uma passarela, receberá as provas classificatórias de nado artístico, saltos ornamentais e polo aquático.