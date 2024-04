Após abandono na Austrália, Verstappen busca recuperação no GP do Japão

Dominante nos últimos três anos, o piloto holandês começou a temporada com a autoridade habitual, vencendo as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, apesar da crise interna na Red Bull com a acusação de comportamento inapropriado contra o chefe da equipe, Christian Horner, denunciado por uma funcionária.

Agora o desafio é Suzuka, onde Verstappen venceu nos últimos dois anos, um de seus circuitos preferidos por conta de seu traçado 'old school'.

Foi no Japão que o tricampeão conseguiu seu segundo título mundial, em 2022, e que a Red Bull selou o título de construtores no ano passado. Nesta temporada, a corrida passou para o início do calendário.

- Sainz sem nada a perder -

Entre os principais adversários de Verstappen o destaque é Sainz, livre de pressão em seu último ano na Ferrari. Ainda sem destino definido, o espanhol dará lugar a Lewis Hamilton na próxima temporada.

Sainz surpreendeu em Melbourne ao vencer depois de não ter disputado a corrida anterior, na Arábia Saudita, devido a uma apendicite. Ele cruzou a linha de chegada com 2,3 segundos de vantagem sobre Leclerc, que está a apenas quatro pontos de Verstappen na classificação do Mundial de pilotos.