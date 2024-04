Arsenal vence Luton e tira Liverpool da liderança; City goleia Villa

O Arsenal, com várias mudanças no time titular, venceu com tranquilidade o modesto Luton Town por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), em Londres, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês.

Com a vitória, os 'Gunners' vão dormir na ponta da tabela com 68 pontos, um à frente do Liverpool, que joga na quinta-feira contra o lanterna Sheffield United, e do Manchester City (3º), que goleou o Aston Villa (4º) por 4 a 1.

Sem Bukayo Saka, lesionado, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, decidiu poupar os meias Jorginho e Declan Rice e o atacante Gabriel Jesus, mas a equipe não perdeu a solidez defensiva e a eficiência ofensiva, contra um adversário que ocupa a zona de rebaixamento.