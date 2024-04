Atlético-MG inicia campanha na Libertadores contra o Caracas, que vive crise

"Vai ser fundamental levar cada um dos jogadores em sua melhor versão, porque a mudança que tem que ser feita em um prazo muito curto", disse Meléndez.

A partida, que começa às 19h (horário de Brasília), corresponde ao Grupo G, que também conta com Rosario Central da Argentina e Peñarol do Uruguai, que também se enfrentam nesta quinta-feira, no mesmo horário.

- Olho no Mineirão -

O Atlético chega para o duelo no Estádio Olímpico da UCV, na capital venezuelana, em meio à disputa da final do Campeonato Mineiro contra o arquirrival Cruzeiro.

O jogo de volta da decisão do estadual será no próximo domingo, no Mineirão, depois do empate em 2 a 2 na MRV Arena, no sábado passado.

Por isso, o técnico do 'Galo', o argentino Gabriel Milito, pode poupar alguns jogadores importantes contra o Caracas.